Вместе мы сможем многое

Мы с вами сотворили еще одну большую картину жизни. Она состоит из сотен тысяч денежных пожертвований и сердечных пожеланий исцеления. Каждую неделю в течение минувшего года помощь от читателей "Вечерки" получали люди, которые без нее бы не выжили. Сегодня они говорят вам - спасибо! За подаренную возможность жить дальше. За поддержку, когда нельзя было спасти, но можно было помочь.

Марина Богатырева:

Плакала, когда узнала, что деньги передала бабушка. Про Марину Богатыреву писали недавно. Ей нужна была операция на пролежне, через который было видно кости позвоночника! Месяц назад на рану страшно было смотреть - сегодня же она уменьшилась в три раза и стала заживать изнутри. Лечение продолжается, и уже сейчас на него потрачено больше ста тысяч сомов! Половину суммы собрал старший сын Марины Альфред. За полгода! Вторую часть - мы с вами - за несколько недель!

Новый год Марина будет встречать дома: на рану установили дренаж, отпустили на несколько дней из больницы. А 5 января лечение возобновится - будет сделана основная операция. И это стало возможным только потому, что незнакомые, неравнодушные люди протянули руку помощи.

- После выхода статьи в "Вечерке" мне позвонила бабушка и сказала, что передаст всю сэкономленную часть пенсии. Сама она приехать не сможет - не ходячая, но обязательно найдет возможность передать деньги. А еще она сказала мне столько всего доброго, словно родная бабушка. Я сидела и плакала, словно ребенок. И через эти слезы ушло столько боли и страха... Иногда людям кажется, что их слова сочувствия неважные или неуместные - это все неправда! Именно за них цепляешься душой, когда тяжело, именно они звучат, как молитва - все будет хорошо!

Альфия Исматуллина:

Когда ждала около операционной, чувствовала поддержку. Это трудно объяснить словами. В начале декабря мы просили помощи на операцию Рустаму Исматуллину - нужно было спасти ему единственный глаз. Деньги на лечение собирала его сестра - Альфия Исматуллина. Так в жизни сложилось, что она все время ухаживала за кем–то из семьи, поэтому свою создать не получилось. Сейчас у нее на попечении незрячая старшая сестра и брат, у которого до поледнего времени видел один глаз. Но произошла отслойка сетчатки, и зрение пропало враз - поднял пакет с картошкой, перенапрягся и ослеп. Врачи сказали - только экстренная операция поможет частично восстановить зрение. Стоит она больше двух тысяч долларов! Где взять такие деньги трем пожилым людям, живущим вскладчину на свои пенсии? В месяц у Исматуллиных не выходит даже двадцати пяти тысяч сомов.

Часть денег Альфие Юсуфовне передали читатели "Вечерки", недостающую сумму она заняла, чтобы не потерять время. Потому, что не представляла, как будет справляться одна с двумя незрячими людьми. На днях она прислала сообщение, в котором есть очень важные слова, дающие нам представление - НАСКОЛЬКО важно людям наше с вами участие и поддержка...

- Несколько раз пытаюсь написать, но выходит не то. Пишу и стираю... Скажу, как получится... Рустаму сделали операцию! Все время чувствовалась именно духовная помощь. Мне кажется, если бы не она, ничего бы не вышло. Возле операционной было страшно, но в то же время возникло ощущение нематериальной помощи огромной силы! И такое же появилось ответное чувство благодарности всем людям, переживающим и молящимся за нас! Теперь через несколько месяцев будет еще одна операция, должны удалить силикон из глаза. Но за это время, надеюсь, успею собрать деньги, - уверена Альфия Юсуфовна.

...Собирать деньги на лечение пенсионеров всегда сложно. Но ведь жить им хочется ничуть не меньше. И мы благодарны за каждый сом, переведенный в копилки наших пожилых подопечных. Любой, даже самый маленький вклад дает им возможность еще немного пожить.