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Убийство на почве пьяной ссоры. Задержана подозреваемая в селе Ленинское

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- Бакыт Басарбек
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Задержана подозреваемая в убийстве на почве пьяной ссоры жителя села Ленинское Аламудунского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

"В начале января месяца 2023 года в ОВД Аламудунского района поступило сообщение об обнаружении жителя села Ленинское гражданина Ч.Ю. 1963-г.р. у себя дома с признаками насильственной смерти, у которого выявили ножевое ранение в область груди.

По факту в следственной службе ОВД Аламудунского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 122 (убийство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий лицо, совершившее преступления установлено, ею оказалось сожительница умершего гражданка П.И. 1977 г.р., которая согласно требованию 96 УПК Кыргызской Республики задержана и водворена изолятор временного содержания. После судом Аламудунского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения

под стражу.

Как выяснилось, преступление было совершено на почве пьяной ссоры. Следствие продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/426050
Теги:
убийство, Кыргызстан
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