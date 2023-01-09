Федерация тенниса сообщает, что завершились стартовые матчи отборочного этапа чемпионата Азии по теннису среди игроков до 14 лет.

Соревнования проводятся с 9 по 19 января 2023 года с участием сильнейших юных теннисистов Азии из 8 стран.

Давид Могилевский одержал победу над Ali Al Achmeda (Саудовская Аравия) - 6:1, 6:0.

Султан Сатыкеев обыграл представителя Йемена Fares Al-Wazer ( 6:3, 6:0).

Нашу страну представляют Ева Гавшина и Камила Арипова. Среди мальчиков Давид Могилевский и Султан Сатыкеев. Игроки выступают под руководством тренера Фархада Урумбаева.

Соревнования проводятся на стадионах Федерации тенниса Бахрейна (политехнического университета).

Девочки стартуют завтра, 10 января.