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Дубайская полиция вернула туристке из КР часы стоимостью 110 тысяч дихрамов

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- Айжан Мамбеталиева
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Дубайская полиция вернула туристке из Кыргызстана драгоценные часы стоимостью 110 тысяч дирхамов (30 тысяч долларов), утерянные ею год назад во время предыдущего визита в Дубай. Об этом сообщает издание Русские Эмираты.

Как уточнили стражи порядка, путешественница потеряла часы в номере отеля перед отправлением в аэропорт, однако обнаружила пропажу уже на родине. Девушка не стала подавать заявление в полицию Дубая, предположив, что потеряла их в дорожной аварии.

На протяжении долгого времени полицейские не могли связаться с владелицей часов, поскольку в качестве контактного номера в отеле был указан номер туристического агентства. На сообщения в социальных сетях девушка также не отвечала.

Таким образом, офицерам удалось вернуть путешественнице находку только во время ее следующего визита в Дубай. Девушка, которая уже не надеялась вернуть свои часы, не скрывала своей радости от встречи с полицейскими.

Минувшим летом Дубайская полиция вернула путешественнику сумку с 77 тысячами дирхамов, утерянную им перед отъездом из Дубая. Турист из Пакистана не заметил пропажу, пока с ним не связались стражи порядка и не сообщили о том, что его сумка находится в бюро находок Главного управления безопасности аэропортов полиции Дубая.

Как отмечается, сумку в бюро находок передал честный таксист. Помимо наличных денег, в ней были документы, которые позволили полиции связаться с родственниками ее владельца в Великобритании – они и сообщили полицейским его контактный номер.

Офицеры выяснили, когда путешественник в следующий раз полетит транзитом через Международный аэропорт Дубая и организовали передачу находки через персонал авиакомпании Emirates Airlines. Таксист, вернувший сумку, также получил награду за честный поступок.

В марте 2021 года водитель частной службы такси Careem вернул пассажиру забытые в автомобиле 900 тысяч дирхамов (246 тысяч долларов). Он передал находку в ближайшее отделение полиции Bur Dubai. Начальник отделения похвалил водителя за честность, а также вручил ему благодарственное письмо за помощь и сотрудничество с правоохранительными органами.


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URL: https://www.vb.kg/426054
Теги:
ОАЭ, туризм, Кыргызстан
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