Дубайская полиция вернула туристке из КР часы стоимостью 110 тысяч дихрамов

Дубайская полиция вернула туристке из Кыргызстана драгоценные часы стоимостью 110 тысяч дирхамов (30 тысяч долларов), утерянные ею год назад во время предыдущего визита в Дубай. Об этом сообщает издание Русские Эмираты.

Как уточнили стражи порядка, путешественница потеряла часы в номере отеля перед отправлением в аэропорт, однако обнаружила пропажу уже на родине. Девушка не стала подавать заявление в полицию Дубая, предположив, что потеряла их в дорожной аварии.

На протяжении долгого времени полицейские не могли связаться с владелицей часов, поскольку в качестве контактного номера в отеле был указан номер туристического агентства. На сообщения в социальных сетях девушка также не отвечала.

Таким образом, офицерам удалось вернуть путешественнице находку только во время ее следующего визита в Дубай. Девушка, которая уже не надеялась вернуть свои часы, не скрывала своей радости от встречи с полицейскими.

Минувшим летом Дубайская полиция вернула путешественнику сумку с 77 тысячами дирхамов, утерянную им перед отъездом из Дубая. Турист из Пакистана не заметил пропажу, пока с ним не связались стражи порядка и не сообщили о том, что его сумка находится в бюро находок Главного управления безопасности аэропортов полиции Дубая.

Как отмечается, сумку в бюро находок передал честный таксист. Помимо наличных денег, в ней были документы, которые позволили полиции связаться с родственниками ее владельца в Великобритании – они и сообщили полицейским его контактный номер.

Офицеры выяснили, когда путешественник в следующий раз полетит транзитом через Международный аэропорт Дубая и организовали передачу находки через персонал авиакомпании Emirates Airlines. Таксист, вернувший сумку, также получил награду за честный поступок.

В марте 2021 года водитель частной службы такси Careem вернул пассажиру забытые в автомобиле 900 тысяч дирхамов (246 тысяч долларов). Он передал находку в ближайшее отделение полиции Bur Dubai. Начальник отделения похвалил водителя за честность, а также вручил ему благодарственное письмо за помощь и сотрудничество с правоохранительными органами.