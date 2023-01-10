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Индия проведет специальный виртуальный саммит "Голос Глобального Юга"

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- Нина Ничипорова
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Как сообщили vb.kg в посольстве Индии в Кыргызстане, 12-13 января Индия проведет специальный виртуальный саммит "Голос Глобального Юга" под девизом "Единый голос, единая цель" Во время этой новой уникальной инициативы планируется собрать страны Глобального Юга для обмена взглядами и актуальными проблемами на общей платформе. К участию в саммите приглашены представители более 120 стран, в том числе Кыргызстана.

Инициатива премьер-министра Нарендры Моди, как подчеркнули в посольстве, вдохновлена видением Сабка Саат, Сабка Викас, Сабка Вишвас и Сабка Праяс и подкреплена индийской философией Васудхайвы Кутумбакам.

Индия стремится к тому, чтобы ценный вклад, полученный во время дискуссий на саммите "Голос Глобального Юга" от стран-партнеров, получил должное признание во всем мире.

Кроме того, продолжающееся председательство Индии в "Большой двадцатке" предоставляет особую и прекрасную возможность тем странам, которые не участвуют в процессах этой известной международной структуры, поделиться своими идеями и ожиданиями от "Большой двадцатки". Это соответствует заявлению премьер-министра о том, что "председательство Индии в "Большой двадцатке" будет формироваться в консультации не только с нашими партнерами по G-20, но и с нашими попутчиками на Глобальном Юге, чей голос часто остается не услышанным".

Саммит предусматривает десять сессий. Четыре сессии пройдут 12 января и шесть сессий 13 января. Ожидается, что на каждой сессии будут присутствовать лидеры и министры из 10-20 стран.

Инаугурационное и заключительное заседания будут проводиться на уровне глав государств и правительств и с участием премьер-министра. Тема инаугурационного заседания глав государств и правительств - "Голос Глобального Юга - для развития, ориентированного на человека", а тема заключительного заседания лидеров - "Единый голос - единая цель".

Кроме того, будет проведено 8 министерских сессий, в частности, министров окружающей среды по балансу между ростом и экологически безопасным образом жизни (LIFE). Пройдет заседание министров финансов по финансированию, ориентированному на социальное развитие. Вопросы о приоритетах Глобального Юга и обеспечения благоприятной среды обсудят на своем заседании министры иностранных дел. А министры энергетики акцентируют внимание на такой теме, как энергетическая безопасность и развитие – дорожная карта к процветанию. О сотрудничестве в создании устойчивых систем здравоохранения пойдет речь на встрече министров здравоохранения.

Проблему развития людских ресурсов и наращивание потенциала обсудят министры образования. Пройдет и заседание министров торговли по теме "Развитие синергии на Глобальном Юге – торговля, технологии, туризм и ресурсы". Актуальным ожидается разговор на встрече министров иностранных дел на тему "Большая двадцатка: предложения для Индии в период ее председательствования".

Об интересных событиях на саммите, о предложениях и выступлениях его участников vb.kg сообщит по окончании встречи.


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URL: https://www.vb.kg/426060
Теги:
Индия, посольство, правительство, саммит, энергетика, премьер-министр, инициатива, МИД
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