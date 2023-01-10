Сотрудников ГКНБ уволили после инцидента в "Sky Bar"

По факту произошедшего инцидента 2 января 2023 года в увеселительном заведении "Sky Bar" в городе Ош с участием отдельных сотрудников Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики пресс-служба ведомства поясняет.

Службой собственной безопасности ГКНБ проведено служебное разбирательство, по результатам которого за нарушения общественного порядка было принято решение об увольнении из органов национальной безопасности сотрудников, имевших причастность к данному инциденту с формулировкой "за дискредитацию высокого звания сотрудника органов национальной безопасности".

В настоящее время в рамках зарегистрированного досудебного производства по данному факту проводится соответствующие следственные мероприятия военной прокуратурой КР.