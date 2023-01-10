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Сотрудников ГКНБ уволили после инцидента в "Sky Bar"

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- Бакыт Басарбек
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По факту произошедшего инцидента 2 января 2023 года в увеселительном заведении "Sky Bar" в городе Ош с участием отдельных сотрудников Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики пресс-служба ведомства поясняет.

Службой собственной безопасности ГКНБ проведено служебное разбирательство, по результатам которого за нарушения общественного порядка было принято решение об увольнении из органов национальной безопасности сотрудников, имевших причастность к данному инциденту с формулировкой "за дискредитацию высокого звания сотрудника органов национальной безопасности".

В настоящее время в рамках зарегистрированного досудебного производства по данному факту проводится соответствующие следственные мероприятия военной прокуратурой КР.


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URL: https://www.vb.kg/426076
Теги:
ГКНБ, Ош, драка
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