В Верховном суде рассмотрят дело об убийстве прокурора Баткенской области

В Верховном суде КР 11 января 2023 года будет рассмотрено дело об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Об этом редакции vb.kg сообщили родственники осужденного по этому делу, экс-начальника УКС мэрии Баткена Мелиса Калыкова.

По их словам, кассационную жалобу подала потерпевшая сторона.

"Родственники Анарбая Мамажакыпова недовольны, что в отношении Мелиса Калыкова первая и вторая инстанции отменили дополнительное наказание в виде штрафа. Поэтому они просят Верховный суд отменить решения нижестоящих судов и дополнить наказание штрафом", - рассказали они.

Напомним, обгоревшее тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова обнаружили в ночь на 18 ноября 2018 года вблизи водохранилища Торт–Куль в Баткенской области. Экспертиза показала, что он был убит выстрелом из ружья в голову, а тело было подожжено. Накануне, 17 ноября, он вместе со своими заместителями - Арсланом Байбосуновым и Эмильбеком Ажибековым, начальниками отделов прокуратуры Баткенской области Алтынбеком Кожоназаровым и Уланбеком Эгембердиевым, прокурором Баткенского района Мирланом Калыбековым, представителем ОсОО "Столичный винно–водочный завод" по Баткенской области Базарбек уулу Эрнисом и начальником УКС по области Мелисом Калыковым находился на охоте.

Далее, по данным следствия, события разворачивались следующим образом. Вечером вся компания вернулась в Баткен и поужинала в кафе. После Мамажакыпов и Калыков уехали вдвоем на "Лексусе". В машине у них произошел конфликт. Уже на улице в ходе ссоры, переросшей в драку, Мелис Калыков случайно выстрелил в Анарбая Мамажакыпова из охотничьего ружья, а затем, чтобы скрыть преступление, сжег его тело. При этом обвиняемый категорически не признает свою вину.

27 ноября 2019 года Ошский городской суд в лице судьи Жолборса Кудаярова вынес обвинительный приговор Калыкову и назначил пожизненное лишение свободы. При этом никаких существенных доказательств его вины в ходе суда предоставлено так и не было. Даже следователь по этому делу в суде сказал, что прямых доказательств того, что стрелял и поджигал тело именно Мелис Калыков, нет. А обвинительный акт, заявил следователь, строится на его внутреннем убеждении.