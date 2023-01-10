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Парикмахерши не поделили краску для бровей

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- Ольга Новгородцева
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Токмакский городской суд рассмотрел уголовное дело 35-летней Асель Д., работницы салона красоты.

Из обвинительного заключения: "17 августа 2022 г. примерно в 10.00, находясь в салоне красоты, из хулиганских побуждений, нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, с целью публичного унижения чести и достоинства, умышленно ударила алюминиевой банкой из-под энергетического напитка, а также нанесла удары руками потерпевшей Жанаре М Схватила со стола керамическую кружку и ударила по лицу потерпевшую Назгуль Н."...

Началось все с конфликта на почве краски для бровей (все трое - сотрудницы одного салона красоты). Конфликт вроде бы закончился нецензурной руганью и словами Асель "Забирай свои вещи и уходи", адресованными первой потерпевшей - Жанаре. Вечером Жанара обнаружила, что Асель разместила в соцсетях ее фото с надписью "Остерегайтесь, воровка".

По словам подсудимой Асель, после ухода из салона Жанары она недосчиталась материала, необходимого ей в работе. Потому и назвала коллегу воровкой.

Так или иначе, на следующий день конфликт продолжился с удвоенной силой. Особенно не повезло Назгуле, которой керамической кружкой сломали нос.

Суд посчитал возможным назначить подсудимой наказание, не связанное с лишением свободы. Она приговорена к штрафу в размере 300 расчетных показателей.


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URL: https://www.vb.kg/426084
Теги:
суд, Токмак, хулиганство
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