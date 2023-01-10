В Бишкеке проверили печки и техническое состояние всех троллейбусов

Муниципальное предприятие "Бишкекское троллейбусное управление" провело рейд по подготовке работы троллейбусов в предстоящие холода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В частности, совместно с руководством предприятий и начальниками отделов были проверены печки и техническое состояние всех троллейбусов.

Руководство потребовало отремонтировать троллейбусы и не выпускать на линию транспортные средства, у которых при проверке не работали отопительные механизмы.

Уважаемые граждане! По вопросам работы управления вы можете обращаться по телефону: 312 65-74-39".