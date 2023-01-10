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"Ташиев дал понять, что все приходящее и в этом мире нет ничего вечного"

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- Бакыт Басарбек
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Ничего странного в словах главы ГКНБ Камчыбека Ташиева абсолютно нет. Его посыл прост и понятен – умейте прощать. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"Почему в словах Ташиева кто-то углядел странность мне не понятно. Он ясно дал понять, что все приходящее и в этом мире нет ничего вечного. Все остальное преходящее, как сон. Ведь это же размышление, я бы даже сказал, на философском уровне.

Он как бы говорит, что все делают ошибки, в том числе и руководители. И у них бывают просчеты и эмоциональные всплески, так как они обычные люди и ничто человеческое им не чуждо", - отметил он.

Политолог напомнил высказывание философа Фридриха Ницше.

"Философ сказал: "Нельзя прощать тем, кто не умеет прощать". То есть человек должен уметь прощать, иначе сам он никогда не заслужит прощения", - добавил он.

Напомним, глава Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев в соцсети написал пост о необходимости прощения.

"Мы должны простить многих, почти всех…мы простые люди, как и все другие, а почему не простишь, ты что больше лучше, чем Бог? Когда Бог прощает, а ты нет, ты кто такой? Ты всего один из 8-ми миллиардов, вот и все, ты не можешь быть больше или лучше Бога!!!Мы останемся и исчезнем как люди, простым человеком…", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/426094
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев
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