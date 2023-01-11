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"Бишкекзеленхоз" просит горожан не парковаться под деревьями

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- Карыпбай кызы Толгонай
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"Бишкекзеленхоз" просит горожан столицы не парковаться под деревьями во время осадков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" предупреждает:

В ближайшие несколько дней в столице ожидаются осадки с понижением температуры воздуха.

Осадки влияют на утяжеление массы ветвей деревьев, что опасно для припаркованных под ними автомобилей.

Пожалуйста, будьте осторожны, берегите свои авто и не паркуйтесь под деревьями. Ведь осадки могут повредить даже самые здоровые деревья.

На данный момент бригады лесосъемки предприятия работают в усиленном режиме. В случае падения ветвей звоните по следующим номерам: 0504210600, 37-53-30".


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URL: https://www.vb.kg/426095
Теги:
погода, Бишкекзеленхоз, деревья
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