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В КР будут готовить специалистов по производству протезов

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Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий при министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и Республиканский Научно-методический центр подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на базе РУПОИ будут обучать и стажировать узких специалистов по производству протезно-ортопедических изделий и изготовлению обуви с последующим трудоустройством. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

"Также, в городах Джалал-Абад и Нарын на базе профессиональных лицеях мастера РУПОИ будут обучать и практиковать специалистов.

По итогам обучения специалисты получат диплом о соответствующем уровне профессионального образования".


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URL: https://www.vb.kg/426096
Теги:
Минтруда, Кыргызстан
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