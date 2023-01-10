В КР будут готовить специалистов по производству протезов

Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий при министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и Республиканский Научно-методический центр подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на базе РУПОИ будут обучать и стажировать узких специалистов по производству протезно-ортопедических изделий и изготовлению обуви с последующим трудоустройством. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

"Также, в городах Джалал-Абад и Нарын на базе профессиональных лицеях мастера РУПОИ будут обучать и практиковать специалистов.

По итогам обучения специалисты получат диплом о соответствующем уровне профессионального образования".