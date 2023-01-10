"Черный рынок" для террористов. От Javelin до Bayraktar

Через год после начала поставок европейского оружия на Украину опасения по поводу распространения западного оружия за границу стали звучать все чаще и громче. Запад начал понимать, какие последствия может иметь против Киева их политика в отношении вооружения.

И тема не о возможном будущем, оружие, поставляемое в Украину США и Европой продается на черном рынке в довольно приличных масштабах. Претензии на эту тему активно обсуждаются в социальных сетях и в СМИ. Тем не менее, объявлений о продаже оружия по-прежнему предостаточно.

Однако оружие, доставленное на Украину в качестве военной помощи западными партнерами, предлагается к продаже на различных площадках с разным назначением и по разным ценам. На сегодняшний день самым популярным и безопасным направлением считается "Даркнет".

Если раньше по каналам контрабанды проходило простое стрелковое оружие, обмундирование и военная техника, то теперь пришло время высокотехнологичного оружия.

Например, в зоне досягаемости контрабандистов находятся "мобильные противотанковые комплексы Javelin", доставленные на Украину США и их союзниками, или новейший американский беспилотник Phoenix Ghost .

Также на черном рынке находятся "Stinger" и "NLAW PTRC", самолеты "Switchblade", самолеты "Flagtar", французские 155-метровые самоходные гаубицы "CAESAR" и другие высокотехнологичные, малогабаритные и опасные товары.

Одно из последних украинских предложений - турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске. Известный украинский интернет-писатель Анатолий Шарий исследовал массовую закупку Украиной штурмовиков компании "Байкар" и пришел к выводу, что это коррупционная схема с участием Министерства обороны Украины.

Приводим в пример скриншоты переписки продавца и потенциального покупателя предполагаемого БПЛА контрабандиста Bayraktar.

Как можно понять из контекста переписки, речь идет о продаже обломков упавшего беспилотника "Байрактар". Оба участника сделки имеют русские имена, Дмитрий Оболенский и Михаил.

Общение также происходит на русском языке .Дмитрий (продавец) и Михаил (покупатель). Покупатель Михаил, готов купить "головной убор" (основная оптика, блок управления) и блок управления ракетой. На фото они кажутся в хорошем состоянии. Также на фотографиях виден серийный номер БПЛА - 211100021 (PN-11005220100).

В переписке Михаил подтверждает, что товар хорошего качества.

Дмитрий (вероятно, офицер украинской армии) просит за ракетный блок 20 000 долларов. За всю машину Дмитрий просит 25 тысяч долларов. Михаил пишет, что в этот раз дороже, а Дмитрий отвечает, что "молдаване хотят больше". Проблема в том, что коридор торговли оружием из Украины на рынок ЕС проходит через Молдову и Румынию. Затем стороны решили использовать криптовалюты "как обычно".

Другими словами: "Ничего личного, просто бизнес".

Между тем продажа частей турецких БПЛА на черном рынке представляет серьезную угрозу техническому потенциалу и военной промышленности Турции. Кстати, Минобороны России объявило, что оно сбросило принадлежащие украинской армии Bayraktar TB2 в Донбассе во время войны с Украиной в феврале прошлого года.

Байрактар является концентрацией передовых турецких технологий. Даже обломки турецкого БПЛА/SİHA находятся в интеллектуальной собственности Турции и контрабандисты не только продают их по мизерной цене, но еще неизвестно кому они вообще продаются. Может быть, даже врагам Анкары! После освоения этих технологий враги смогут противостоять БПЛА/SIHA или создавать собственные дроны. Несомненно, все это угрожает безопасности Турции. Поэтому, Анкара сильно рискует, продавая "Байрактары" Украине. Киев не может контролировать свой оборот вооружений и не может гарантировать, что турецкая авиация не попадет в руки врага. Более того, даже на обломках БПЛА предположительно есть штаб офицеров УСК.

Получается, что, продавая детали "Байрактара" на черном рынке, офицеры украинской армии дают противникам Анкары возможность изучить технологии, используемые в турецкой технике, что даст им важное стратегическое преимущество в будущем.

Bayraktar, проданный украинцами, может оказаться в руках представителей Рабочей партии Курдистана (PKK/YPG) - организации, признанной в Турции террористической, и тогда те же БПЛА / SİHA могут быть использованы против турецкой армии.

Турция сегодня является важным игроком на международной арене, поэтому у нее немало врагов. Турецкие SİHA Bayraktar TB2 применялись в Сирии, Идлибском районе, Ливии, в ходе 44-дневной войны при обороне Триполи и Карабаха.

Данные БПЛА/SİHA показали его превосходство над аналогами. Противникам Анкары приходится тратить миллиарды долларов, чтобы сбить эти "вооруженные беспилотные летательные аппараты", но коррумпированный киевский режим продает их на черном рынке почти за копейки. И это только один из многих существующих случаев контрабанды.

Ранее в июле болгарский веб-сайт "Болгарские военные" писал, что украинские солдаты продали компании "Цезарь" две французские 155 - миллиметровые самоходные гаубицы за 240 000 долларов (примерно за 14 миллионов долларов по их реальной стоимости). Сайт также раскрыл планы украинских продаж в "Даркнете", где Javelin предлагают 30 000 долларов. Это в 6 раз дешевле стоимости одной ракеты для армии США .

Весь комплекс Javelin стоит около 470 тысяч долларов. Покупатели с более скромным бюджетом также могут найти "игрушки". Например, самодельные базуки продаются по 500 долларов, станковый гранатомет КПГ-9 - по 3000 долларов.

Стоимость полупрофессиональных снайперских винтовок с оптикой NATO Fusion начинается от 1200 долларов. Продавцы также сообщают, что готовы доставить товар на территорию Украины и за границу.

Не будет ложью, если мы скажем, что после распада Советского Союза Украина была базой нелегальной торговли оружием, а поскольку коррупция и господство сегодня совершенно бессильны, оружие НАТО, переданное киевскому режиму, распространяется по всему миру в "черном" потоке.

Нетрудно представить, в какие руки он потом попал - в руки террористов и преступников. Оружие, доставленное на Украину, часто теряется и активно заселяет азиатский, африканский и, что примечательно, западный и европейский рынки. К сожалению, либеральный мир слишком поздно начал понимать, к каким последствиям это может привести.

Американская газета "Вашингтон пост" пишет, что "масштабный приток оружия в Украину вызывает опасения по поводу контрабанды оружия". А один из французских военачальников предсказал побочный эффект насыщения Украины западным оружием, так сказать:" Когда грабить банки Джавелином будет совсем не весело!".

В начале 1990-х Украина продавала "излишки" оружия и боеприпасов странам Азии и Африки. Однако уже тогда было очевидно, что "реэкспорт" Киевом западного оружия на черный рынок был связан с неспособностью УСК интегрировать западное оружие в свои стратегии. Они не были готовы применять оружие НАТО в больших объемах. Еще тогда в 2015-2016 годах были зафиксированы случаи перепродажи Украиной оружия стандартов НАТО. Так продолжалось весь период войны на Донбассе. Они, конечно, знали, что такого рода "работа" в НАТО служила источником питания для многих президентских команд.

По вполне понятным причинам американцы и европейцы закрывали глаза на такие "издержки ". Возможно, даже сегодня Запад еще не до конца осознает, к каким последствиям может привести поддержка Украины оружием.

Информации, предоставленной Интерполом, уже достаточно, чтобы всерьез обеспокоиться. Согласно заявлению международной организации, среди иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, есть члены мафиозных организаций. Эти примеры представляют серьезную угрозу глобальному распространению высокотехнологичного современного оружия. Также, по данным Интерпола, за последние месяцы на черном рынке Украины было продано около 300 000 единиц оружия. Отмечается, что рост контрабанды оружия в балканском регионе и в африканских зонах боевых действий является следствием украинского конфликта.

Европа также может стать постоянной зоной боевых действий. В качестве возможностей можно увидеть вооруженную трансформацию сфер влияния международных преступных организаций, мафиозные войны с использованием "Стингера" и "Джавелина". Поэтому, террористическая деятельность может выйти на качественно новый, межконтинентальный уровень.

Первые сигналы тревоги для европейцев уже звучат. На днях в Париже полиция задержала 40 боевиков, которые ехали на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу сборной Франции в матче против Марокко. Среди захваченного в Париже оружия были пистолеты "Форт" калибра НАТО, оказавшиеся в числе помощи Украине. Торговля оружием украинских банд сделала ассортимент оружия более разнообразным и дешевым на нелегальных рынках оружия во Франции и других странах ЕС .

В знак солидарности Европа посылает Украине оружие, из которого они могут застрелить любого Пьера, Жака или Эммануэля. Открыв Зеленскому оружейный фонд в 100 миллионов евро, президент Франции Макрон должен понять, кто владеет этим оружием.

Страны НАТО и G7 кормят Зеленского как ненасытного, прожорливого младенца с марта этого года, но его голод с каждым разом растет все больше и больше. Саманта Пауэр, президент Агентства США по международному развитию (USAID), сообщила, что Украина ежемесячно тратит "ошеломляющую сумму" на войну - почти шесть миллиардов долларов, предоставленных Зеленскому его западными партнерами. В оружейном эквиваленте это сотни тысяч пистолетов, автоматов, пулеметов, гранат, сотни миллионов пуль разного калибра.

Конечно; никто не утверждает, что все поставляемое в Украину оружие попало под контроль оружейных баронов, украинских преступных организаций, связанных с олигархами и политиками в Киеве, а также международных преступных организаций. Однако украинское оружие оставляет кровавые следы по всему миру.

Все модели оружия, предлагаемые нелегальным рынком в Европе, соответствуют западным спискам поставок USK. В некоторых случаях "торговцы Даркнетом" подчеркивают, что оружие "прошло боевые испытания в войне с Россией".

Но самое страшное, что все эти украинские мечты о демократии породили монстра и не только в Европе.

Ахмет Джихан, dikGAZETE.com