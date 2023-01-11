Врач-травматолог: При падении на гололеде завалитесь на бок в позе эмбриона

С наступлением зимы тротуары в городе частенько превращаются в настоящий каток. Один неосторожный шаг - и можно оказаться в травмпункте или на больничной койке. Как избежать травм зимой в быту и на отдыхе, рассказал vb.kg врач-травматолог-ортопед медицинского центра ЮРФА Таалайбек Омурзаков.

- На днях увидела длинную очередь в ваш кабинет. Так много пострадавших?

- С 30 декабря я работаю ежедневно, и с каждым днем растёт количество пациентов. Раньше принимали по 5-6 человек в день, а сейчас в два раза больше. В основном их доставляют к нам с отдыха на открытом воздухе и лыжных баз. Люди получают переломы, вывихи, растяжения, когда катаются с гор на лыжах и особенно на баллонах-"ватрушках".

Популярная зимняя забава – катание с гор на надувных санках-тюбингах, именуемых в народе не иначе, "ватрушки", является одним из самых травмоопасных видов отдыха. Внутри такого приспособления для спуска со снежных склонов находится автомобильная камера, которая снаружи заключена в чехол из прочной морозостойкой ткани. "Ватрушка" сама по себе имеет небольшой вес, легко переворачивается, слабо амортизирует при столкновении с препятствием. Впереди, как правило, находятся ноги, выполняющие при необходимости роль тормоза, хотя при повороте "ватрушки" пострадать может любая часть тела.

При спуске "ватрушка" набирает скорость гораздо выше обычных санок – около 40 км/ч. Это обстоятельство делает ее более опасной, чем обычные средства для катания. Весело, когда несешься с горы с такой скоростью. Но веселье порой сменяет беда.

- Что вы имеете в виду?

- "Ватрушечники" – это термин травматологов. Так называют людей с травмами, полученными именно во время катания (особенно при подпрыгивании на кочках). При падении на "ватрушках" - страдают позвоночник и копчик, лыжник обычно повреждают коленные суставы, могут быть переломы ключицы, травмируются нижние и верхние конечности, на коньках падение приходится, в основном, на локоть и ломается локтевой отросток.

- Но ведь и на ровном тротуаре можно, образно говоря, упасть и не встать. Как максимально уберечь себя при падении?

- Существуют схемы падения. Падая, на тротуаре либо во время катания, надо попытаться сгруппироваться и завалиться на бок в позе эмбриона, когда ноги прижаты к животу. В таком случае группировка тела снижает риски серьёзных травм.

Можно избежать опасных травм, если соблюдать элементарные правила. Не следует ходить в зимнюю стужу на высоких каблуках, в кроссовках. Это рано или поздно может привести к травме. Каждому сезону - своя обувь. Не рекомендую разговаривать по телефону при ходьбе в гололёд.

Что касается опять тех же ватрушек, то для них нельзя выбирать горки с уклоном больше 20 градусов, использовать в местах, где есть трамплины.

- Ну а если все-таки упал, что делать, чтобы не навредить себе еще больше? Как оказать первую помощь пострадавшему?

- Во-первых, если вы едете кататься куда-то, где нет медпункта, с собой стоит взять эластичный бинт, йод и перевязочный пакет (бинт с ватно-марлевым тампоном, который позволяет быстро остановить кровотечение). Так можно будет оказать первую помощь при ранах. Снег или кусочек льда могут помочь при ушибе и отёке, но прикладывать их нужно не напрямую, а через ткань. Если человек ударился головой, была потеря сознания (даже кратковременная), если его походка неустойчива, нужно обратиться к врачу.

Поскольку это может быть сотрясение мозга. Затруднение дыхания, резкая боль во время падения могут свидетельствовать о переломе рёбер. В этом случае надо сделать рентгенограмму.

Если сломано бедро, то человек сам не сможет встать, кто-то должен обязательно ему помочь и вызвать "скорую". При открытых переломах у человека может случиться даже шок. При травмах верхних конечностей главное - обездвижить место травмы, чтобы не было смещения, потому что бывают оскольчатые переломы, при которых могут быть повреждены нервы и сосуды. При кровотечении надо постараться остановить его и выше травмы нанести повязку, жгут, ремень, держать конечность повыше.

Мы принимаем больных и оказываем первичную помощь во всех экстренных ситуациях. Если человек получил серьёзный перелом голени или бедра, то "скорая" сразу доставит его в стационар. К нам в основном люди приходят сами.

Буквально сейчас от нас вышла женщина, которая поскользнулась и упала на тротуаре. У нее сломана лучевая кость со смещением с выраженной деформацией, отеком и гематомой. Она обратилась к нам в травмпункт, мы сделали снимок, блокаду, убрали деформацию. Потом сделали повторный снимок, чтобы убедиться, что всё нормально, поставили гипсовую лангету. Через неделю снова ждём её на консультацию. Я думаю, все будет у нее в порядке.

- Слышала, что хороший опыт вы почерпнули в Москве?

- Я получил хорошие знания во время учебы на медицинском факультете КРСУ, потом проходил ординатуру в бывшем теперь Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии, а затем уехал в Москву. Работал там в травмпункте, оказывал первичную помощь, проводил репозиции – хирургические операции при сопоставлении отломков сломанной кости, накладывал гипсы, проводил плановые операции, дежурил в приёмном покое стационара. Но, как говорится, родина милей, здесь лучше и спокойнее. Поэтому вместе с женой (она тоже врач-кардиолог) вернулись домой. В этой клинике работаю не так давно и горжусь этим, поскольку здесь есть все современное оборудование и материалы, чтобы своевременно помочь пациенту. И команда специалистов в нашем травмпункте отличная.

- А есть разница между работой в России и на родине?

- И здесь и там практически одинаковые условия. Но там даже в частных центрах действует полис ОМС (обязательного медицинского страхования), а потому часть манипуляций проводится за счет страховки, то есть бесплатно. Чувствуется разница в зарплате, в Москве платили, конечно, больше. Что касается пациентов, то они более приветливые и дисциплинированные: не сидят дома и тем самым не усугубляют ситуацию, а сразу обращаются к врачу, выполняют все его рекомендации, могут подолгу терпеливо сидеть в очереди на физиопроцедуру, не оспаривают назначения врача и полностью ему доверяют.

-А как относились к вам пациенты в Москве?

- Поначалу настороженно, потому что я приезжий, да еще и молодой, но позже стал у всех едва ли не самым любимым доктором. Может, потому что много общались по душам, да и работал со всей ответственностью, как, впрочем, и здесь. Так меня учили работать мои учителя. Не подумайте, что хвалюсь, но мои пациенты оставляли обо мне хорошие отзывы, передавали информацию по "сарафанному радио", и мой рейтинг постепенно повышался.

- Какой случай из практики запомнился больше всего?

- Два года назад в преддверии Нового года в травмпункт по линии скорой помощи доставили 18-летнего пациента с кровотечением после попытки суицида. Он был выпивши, без сознания. Была дорога каждая минута, потому что вследствие глубоких порезов была повреждена артерия, и падало давление. Вместе с сосудистым хирургом мы оперировали его три часа и спасли.