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На два месяца продлены сроки перехода на новые модели ККМ

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- Назгуль Абдыразакова
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Постановлением кабмина на два месяца продлены сроки перехода на новые модели контрольно-кассовых машин и расширен перечень видов деятельности, освобожденных от применения ККМ. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, это сделано в целях оказания содействия предпринимателям в исполнении налоговых обязательств в части применения ККМ при денежных расчетах, а также с учетом многочисленных обращений субъектов бизнеса.

Согласно данному постановлению, до 1 марта 2023 года продлен срок перехода на новые модели ККМ, до 1 апреля 2023 года – срок обязательного отображения в кассовых чеках информации о кодах средств идентификации товаров (маркировка товаров).

Кроме этого, субъекты, осуществляющие деятельность на территории рынков, мини-рынков, ярмарках и выставках, могут до 1 апреля 2023 года работать без применения ККМ (при условии осуществления деятельности на основе патента).

Также расширен перечень видов деятельности, освобожденных от применения ККМ. В перечень включены такие виды, как:

– реализация газет и журналов, а также сопутствующих товаров, за исключением алкогольной продукции и табачных изделий, в газетно-журнальных киосках;

– реализация в розницу продукции цветоводства, сельскохозяйственной продукции, хлебобулочных изделий, национальных и прохладительных напитков с использованием ручных тележек, выносных прилавков, киосков и ларьков;

– реализация в розницу из цистерн/бочек кваса, молока, прохладительных и национальных напитков;

– услуги общественного питания, предоставляемые в столовых и буфетах, расположенных в учебных заведениях.

Более подробную информацию можно получить в налоговом органе по месту осуществления деятельности или по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/426112
Теги:
ГНС, Газпром Кыргызстан
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