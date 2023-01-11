Следователи Иссык-Кульской области привлечены к уголовной ответственности

Прокуратурой Иссык-Кульской области проведенной проверкой выявлены факты служебного подлога со стороны должностных лиц ОВД Иссык-Кульского района при расследовании уголовного дела, выразившееся в фальсификации документов касательно нахождения вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По данному факту надзорным органом возбуждено 2 уголовных дела по статьям 337 ч.2 (Злоупотребление должностным положением), 346 ч.1 (Служебный подлог), 348 (Халатность) УК КР. По результатам следствия предъявлены обвинения следователю ОВД Иссык-Кульского района Ш.А.Т. и бывшему оперуполномоченному ОВД Иссык-Кульского района А.Ы.А. и уголовные дела направлены в Иссык-Кульский районный суд для рассмотрения по существу.