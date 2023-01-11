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Следователи Иссык-Кульской области привлечены к уголовной ответственности

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой Иссык-Кульской области проведенной проверкой выявлены факты служебного подлога со стороны должностных лиц ОВД Иссык-Кульского района при расследовании уголовного дела, выразившееся в фальсификации документов касательно нахождения вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По данному факту надзорным органом возбуждено 2 уголовных дела по статьям 337 ч.2 (Злоупотребление должностным положением), 346 ч.1 (Служебный подлог), 348 (Халатность) УК КР. По результатам следствия предъявлены обвинения следователю ОВД Иссык-Кульского района Ш.А.Т. и бывшему оперуполномоченному ОВД Иссык-Кульского района А.Ы.А. и уголовные дела направлены в Иссык-Кульский районный суд для рассмотрения по существу.


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URL: https://www.vb.kg/426117
Теги:
Генеральная прокуратура, Иссык-Кульская область, подлог, Документ
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