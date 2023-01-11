Дюшалиев: председательство Кыргызстана в СНГ касается всех

Исполнительный директор Кыргызско-Российского Делового Совета Болот Дюшалиев поделился с vb.kg своим видением Председательства Кыргызской Республики в СНГ в 2023 году:

"Как известно, согласно принципа ротации, в 2023 году Председательство в странах СНГ перешло к Кыргызской Республике. Сопредседателями стали Российская Федерация и Республика Казахстан.

В этой связи, видится целесообразной активизация работы со стороны республики, обозначение нашей позиции по широкому кругу вопросов социально-экономической жизни стран объединения. Как по линии руководства Кыргызской Республики, так и по линии общественных организаций, в контексте "народной дипломатии" - механизма, который входит в жизнь и набирает обороты в международной практике.

Со своей стороны, как руководитель двустороннего делового совета – Кыргызской Республики и Российской Федерации, хочу поделиться сведениями и некоторыми соображениями, которые носят прикладной, практический характер.

По инициативе нашей организации, в ноябре 2022 года, в г.Москве, состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве с Деловым Центром экономического развития СНГ – подразделением Исполнительного комитета СНГ. Также, была достигнута договоренность о наших совместных усилиях по проведению Круглого стола "Роль деловых советов СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС в кооперации бизнес-структур государств – участников/наблюдателей интеграционных объединений", в рамках Международного экономического форума "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС", который пройдет по инициативе Исполнительного комитета СНГ, 17 марта 2023 года в г.Москве, на территории Центра международной торговли.

В рамках доклада нашей организации, будет представлен современный, эффективный формат взаимного продвижения экономических интересов двух стран. Первый подобный проект планируется к реализации между двумя нашими странами: Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. В последующем, этот опыт может быть полезен и в адрес других республик, которые проявят заинтересованность.

Второе, видится важным, отдельно коснуться такой темы, как "ESG". В международной практике, деловое сообщество в отношении данного направления деятельности подразумевает единство таких линий, как: экология, эффективный корпоративный сектор и развитая система корпоративной социальной ответственности (имея ввиду - персонал компаний, а также и местные сообщества, которые проживают на территориях, в непосредственной близости от объектов, где осуществляется деятельность компаний.

В целом же, речь идет о движении к такой важной цели, как – устойчивое развитие. Известно, что данный термин вошли в деловой обиход, некоторое время тому назад, по инициативе Организации объединенных наций.

Наша организация установила отношения с Национальным ESG Альянсом Российской Федерации, который был создан в апреле 2022 года. Учредителями данной площадки выступили 22 системообразующие компании Российской Федерации: "Сбербанк", "Газпром нефть", "Северсталь", "Полюс", АФК "Система" и др. Состоялись консультации с Генеральным директором организации, Шароновым А.В. Считаю важным привести его слова из интервью, которые на наш взгляд, характеризуют суть его подхода в работе: "…Это позволит нам вместе определить, какой именно будет в ближайшие годы национальная ESG – повестка нашей страны, по сути, возглавить ее формирование в интересах всего бизнес-сообщества, а также, что немаловажно, в интересах главного итогового бенефициара всей концепции ESG-человека".

Сотрудничество между нашими общественными структурами позволит регулярно "сверять часы", обмениваться информацией, опытом и наработками, а также формировать консолидированную позицию по важным аспектам повестки данной темы международного характера. На мой взгляд, видится резонным проецировать формирующийся опыт сотрудничества между нашими структурами в адрес других заинтересованных стран СНГ.

Третье направление, на заседании Совета глав государств СНГ в Астане 14 октября 2022 года лидеры стран Содружества поддержали инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Независимых Государств международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее Концепцию. Основной задачей организации станет сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников СНГ.

В контексте и в развитие данной темы, видится особенно актуальной инициатива министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, которую он озвучил в рамках своего визита в Бишкек, в марте 2021 года.

Относительно планов его ведомства по строительству школ-интернатов с русским языком обучения, в регионах Кыргызской Республики. Динамика реализации проекта, пока, оставляет желать лучшего.

Очевидно, высшему руководству республики будет целесообразно взять под свой непосредственный контроль реализацию данного важного проекта. Поскольку, значение такого вопроса, как качество образования, знание русского языка на должном уровне – важный фактор для получения подрастающим поколением, в дальнейшем, – высшего образования в ВУЗах, а также благополучного трудоустройства на предприятиях в стране, которая является cтратегическим партнером Кыргызской Республики. Об этом не раз говорил в своих выступлениях Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

В свою очередь, мы – деловое сообщество Кыргызской Республики и Российской Федерации, также констатируем тот факт, что успешное экономическое развитие наших стран в определяющей степени зависит от качества образования кадрового потенциала.

В этой связи в декабре 2022 года, в Москве, наша организация установила отношения с руководством Российского общества "Знание". Достигнута договоренность о заключении в начале текущего года - Соглашения о сотрудничестве между нашими структурами, в интересах реализации большой и кропотливой работы по развитию процесса подготовки кадров и повышения квалификации специалистов.

В русле той темы, которая отражена в начале данного раздела, хочу рассказать об инициативе одной из ведущих частных типографий Кыргызской Республики, "St.Art.Ltd/Издательство "Аркус" – партнера нашей организации.

Около, трех лет назад, руководство холдинга, по собственной инициативе, начало реализацию проекта по выпуску российских учебников для учащихся школ республики. На основе договора с Издательством "Просвещение", г.Москва, издаются учебные материалы, содержание которых основано на российских учебниках, но прошедших адаптацию и утверждение Министерства образования Кыргызской Республики, с учетом специфики и национальных образовательных

стандартов. В этом отношении проводится большая и кропотливая совместная работа с профильным ведомством республики. Этот опыт может быть полезен и в адрес других, заинтересованных стран СНГ. Все вышеизложенные темы – лишь часть большого фронта работ, который планируется к реализации в 2023 году. Известно, что для каждой страны, которая получает право председательствования в международных объединениях, - это, одновременно, и вызов, требующий дополнительных усилий, но и уникальная возможность, внести свою лепту в дело вывода актуальных вопросов современности на принципиально новый уровень, в целях поиска и реализации эффективных решений.

Пользуясь случаем, позвольте пожелать всем коллегам, управленцам и специалистам, в государственном и деловом секторах Кыргызской Республики – проявить свои лучшие качества, в интересах реализации миссии Председателя СНГ, на высоком профессиональном и духовно-нравственном уровнях".