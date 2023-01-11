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В Бишкеке задержан подозреваемой в совершении разбойного нападения

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что оперативниками УВД Свердловского района г.Бишкек задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения

27 декабря 2022 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "А.", который 24 декабря 2022 года примерно в 8 часов 30 минут утра, находясь в районе Кожзавода, где применив физическую силу нанес удар в область головы не установленным предметом и открыто завладел мобильным телефоном марки "Redmi NOTE10с" стоимостью 25 тысяч сомов и денежными средствами в сумме 1тысячи 500 сомов после чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК КР и назначены необходимые экспертизы.

По подозрению в совершении данного преступления была задержан гражданин Б.А. 1994 года рождения, доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/426121
Теги:
разбой, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан
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