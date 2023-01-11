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Сегодня в Бишкеке убирали снег 648 дворников и 115 грузчиков

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Муниципальное предприятие "Тазалык" всю ночь чистило снег с проезжей части дорог. Сейчас вторая смена вышла на уборку улиц и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Расчищать проезжую часть тазалыковцам помогали сотрудники УПСМ по г. Бишкек.

На линии работали 27 единиц спецтехники на базе Маз КО, 1 единица Пескарь зил130, 2 фронтальных погрузчика, 4 универсальные комбинированные машины, 5 тракторов Беларусь. Также задействовано 30 рабочих дорожно-эксплуатационного управления.

На городских улицах трудились 648 дворников и 115 грузчиков, задействовано 40 единиц спецтехники.

Дорогие автолюбители! Убедительно просим вас не оставлять машины на обочине, они мешают спецтехнике убирать снег. В такую погоду увеличивается опасность заносов, поэтому при вождении следует быть крайне внимательными и острожными: важно учитывать скорость транспортного потока и состояние проезжей части.


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URL: https://www.vb.kg/426122
Теги:
погода, Бишкек, Тазалык
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