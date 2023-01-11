Корпоратив чуть не закончился убийством

А.Ж. и Б.К. работают в одной бишкекской компании. Б.К. старше на восемь лет, соответственно, коллега относится к нему с должным уважением. В целом отношения всегда были неплохие - до 16 июля 2022 года, когда сотрудники компании в кафе отмечали какое-то событие.

Из обвинительного заключения: "А.Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной перепалки, переросшей в драку, умышленно нанес несколько ударов кулаком по голове потерпевшего, от чего тот упал и потерял сознание".

Б.К. попал в больницу с тяжелыми травмами и, по заключению экспертов, вполне мог не выжить, если бы ему не была оказана вовремя медицинская помощь.

Из показаний обвиняемого А.Ж.:

- После корпоратива я уехал домой с другом Азимханом. Но примерно в час ночи позвонил Б. и потребовал вернуться. Иначе, сказал, завтра будет другой разговор. Он матерился и проявлял агрессию. Поскольку он намного старше, я не смог ему отказать и поехал. На месте меня ждал Б. в стойке боксера. Я попросил его успокоиться и отойти в сторонку для разговора. Он первым ударил меня по лицу. Я ударил в ответ. Б. не удержал равновесие и упал, ударившись головой об асфальт... Умысла причинять вред его здоровью у меня не было. Его привели в чувство, а через несколько дней он отправил по ватсапу фото с синяком под глазом. Я спросил - может, он подрался еще с кем-нибудь? Он ответил: "Не помню"...

Из показаний потерпевшего:

- После корпоратива я ждал коллегу Азимхана, чтобы с ним продолжить отдых, как мы раньше договаривались. А.Ж. по телефону сказал, что увез Азимхана домой. Я потребовал привезти его обратно. Услышал не тот ответ, на который рассчитывал, и разозлился. Я тоже был в состоянии опьянения...

Когда приехал А.Ж., мы отошли в сторону, чтобы поговорить. Помню один удар в челюсть. Больше ничего не помню. Когда пришел в себя, было уже утро. Я вызвал такси и поехал домой. Два дня очень болела голова, и я обратился в больницу, где оказалось, что травма очень серьезная. Заявление в милицию писать не хотел, но так получилось...

Обвиняемому А.Ж. грозил немалый срок за причинение тяжких телесных повреждений, но в ходе следствия и суда потерпевший его простил и на суде просил прекратить уголовное преследование коллеги на основании примирения сторон.

Первомайский районный суд это ходатайство удовлетворил.