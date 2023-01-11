Чебурашка" стал самым кассовым фильмом. Сценарист фильма уроженец Таласа

Комедийный фильм "Чебурашка" стал самой кассовой российской картиной в истории отечественного проката, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Об этом сообщает издание РИА Новости.

С момента начала показа в России 1 января 2023 года "Чебурашка" заработал 3 082 245 827 рублей и обогнал по сборам фильм Клима Шипенко "Холоп", который набрал 3 082 031 790 рублей.

Режиссер ленты - Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

Отметим, что сценарист фильма Василий Куценко – является уроженцем Таласской области.

Василий Куценко участвовал в написании сценариев к фильмам: Кухня в Париже (2014), Кухня. Последняя битва (2017), Последний богатырь (2017), сериалам: Отель Элеон (2016), Кухня (2012-2016), Даешь молодежь! (2009-2013) и др.