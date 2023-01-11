Погода
$ 85.73 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

Чебурашка" стал самым кассовым фильмом. Сценарист фильма уроженец Таласа

125  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Комедийный фильм "Чебурашка" стал самой кассовой российской картиной в истории отечественного проката, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Об этом сообщает издание РИА Новости.

С момента начала показа в России 1 января 2023 года "Чебурашка" заработал 3 082 245 827 рублей и обогнал по сборам фильм Клима Шипенко "Холоп", который набрал 3 082 031 790 рублей.

Режиссер ленты - Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

Отметим, что сценарист фильма Василий Куценко – является уроженцем Таласской области.

Василий Куценко участвовал в написании сценариев к фильмам: Кухня в Париже (2014), Кухня. Последняя битва (2017), Последний богатырь (2017), сериалам: Отель Элеон (2016), Кухня (2012-2016), Даешь молодежь! (2009-2013) и др.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426124
Теги:
Россия, Таласская область, Кыргызстан, фильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  