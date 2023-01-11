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Турция, Россия и Украина обсудят открытие гуманитарного коридора

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Омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом, при этом Анкара хочет стать посредницей и оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым. С таким предложением выступил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Цитату приводит издание Hurriyet.

Если этот механизм будет создан, десятки тысяч детей благополучно воссоединятся со своими семьями через Турцию, подчеркнул Малкоч. "После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", - отметил он.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, они обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/426126
Теги:
Россия, Турция, Украина
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