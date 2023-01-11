Кыргызстанцам напомнили о горячей линии Фонда ОМС

Из-за резкого ухудшения погоды, снижения температуры воздуха, гололеда на дорогах вероятен рост несчастных случаев, травм, обморожения, а также дорожно-транспортных происшествий. Фонд ОМС напоминает, в случае возникновения состояний, представляющих угрозу жизни (несчастный случай, травма, отравление, другие состояния и заболевания) требующих срочного экстренного медицинского вмешательства, медицинская помощь предоставляется бесплатно до выведения из состояния, угрожающего жизни, стабилизации показателей гемодинамики и дыхания. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

"Больница должна обеспечить таких пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями из перечня жизненно-важных лекарственных средств (ПЖВЛС).

В случае необходимости в проведении дополнительных диагностических исследований, которых нет в стационаре, граждане проводят исследование за счет своих средств.

Пациентам, находящимся на лечении в стационаре, экстренная консультативная медицинская помощь (консилиум) (очные и заочные консультации, оказание практической помощи) оказывается круглосуточно и безотлагательно.

Важно! После выведения пациента из состояния, вызывающий угрозу его жизни, при переводе на плановое стационарное лечение, застрахованный больной вносит сооплату среднего уровня. Направление на госпиталиацию не требуется.

В случае отсутствия страховки ОМС, пациент вносит сооплату максимального уровня!

При возникновении вопросов по экстренной медицинской помощи, правам пациентов и перечня медицинских услуг по Программе государственных гарантий – звоните на горячую линию 113 ФОМС, врачи – эксперты ответят".