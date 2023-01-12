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Загранпоездки пробации не помеха

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- Ольга Новгородцева
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Приговором Ленинского районного суда К.Ж. осужден к двум годам лишения свободы с применением пробационного надзора. Который означает, что осужденный обязан регулярно отмечаться в соответствующем органе и не предпринимать никаких действий без согласования с органом пробации. Если проходящему пробацию необходимо выехать за пределы Кыргызской Республики, он обязан, опять же, согласовать свой отъезд, представить документы и отчитаться сразу же после возвращения. Иначе его не выпустят из страны и не пустят обратно.

В какой-то момент выяснилось, что по бишкекскому адресу он не проживает. 10 марта уехал в Россию, 20-го должен был вернуться, но не вернулся...

Ведущий специалист органа пробации по Свердловскому району Бишкека обратился в суд с представлением об отмене пробационного надзора в отношении К.Ж. и отправлении его отбывать назначенное наказание в места реального лишения свободы (предварительно объявив его в розыск).

Адвокат К.Ж. объяснила, что что ее подзащитный, как полагается, своевременно встал на учет в орган пробации по месту жительства. 10 марта официально отпросился съездить в Российскую Федерацию, так как там сосредоточена вся его основная предпринимательская деятельность. Приехав в Россию, К.Ж. постоянно был на связи со своим куратором в пробационном отделе Свердловского района Бишкека. Однако вовремя вернуться в Кыргызстан не получилось из-за тяжелой болезни. Главный специалист отдела пробации был поставлен в известность, что К.Ж. заболел и выехать из России не может.

Пока К.Ж. болел, закончился срок пробационного надзора. И он решил, что теперь ему некуда торопиться и он может спокойно продолжать жить и работать в России. Но тут ушел в отпуск ведущий специалист отдела пробации, а человек, пришедший ему на замену, не вник в суть дела и обратился в суд.

Свердловский суд представление специалиста об отмене пробации и замене ее реальным наказанием удовлетворил. Бишкекский городской суд встал на сторону подсудимого и отменил решение первой инстанции. К.Ж. может считать себя отбывшим назначенное наказание в виде пробационного надзора; объявлять его в розыск и заключать под стражу не будут.


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URL: https://www.vb.kg/426131
Теги:
Россия, суд, Бишкек
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