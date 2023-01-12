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Власти Узбекистана упростили оформление вида на жительство

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Кабинет министров Узбекистана постановил упростить порядок выдачи разрешения на постоянное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства. Соответствующий документ опубликован на сайте lex.uz, он вступил в силу с 9 января, сообщает ИА "Фергана".

В частности, в документе предусматривается ускорение получения вида на жительство для иностранцев, которые приобрели в Узбекистане недвижимость дороже определенного законодательством порога, позволяющего получить право на проживание в стране. Отныне процесс оформления документов будет занимать не более 68 рабочих дней вне зависимости от региона республики.

Как уточняет Spot.uz, ранее заявка на ВНЖ в столичном регионе могла рассматриваться до 128 дней. Из них до двух месяцев уходило на проверку со стороны Службы госбезопасности (СГБ) и оформление специального постановления Главным управлением миграции и оформления гражданства МВД. В Каракалпакстане и других регионах процесс занимал 98 дней (из них 30 дней - проверка в СГБ). Теперь проверкой целесообразности пребывания заявителя в Узбекистане будут заниматься напрямую региональные управления СГБ.

Поправки предусматривают рассмотрение заявок на оформление вида на жительство посредством онлайн-системы.

ВНЖ в Узбекистане выдается сроком на пять лет, но не свыше срока действия национального паспорта. По достижении 60 лет иностранцам документ выдается на срок действия национального паспорта, а лицам без гражданства - бессрочно. Продление сроков действия вида на жительство производится до пяти раз, после чего производится его обмен.


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URL: https://www.vb.kg/426133
Теги:
Узбекистан, гражданство
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