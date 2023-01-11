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Водителя в Бишкеке наказали за испуг

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- Ольга Новгородцева
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Свердловский суд приговорил гражданина Г.А. к исправительным работам сроком на два месяца, штрафу в сумме 20 000 сомов и взыскал с него 15 тысяч сомов в счет возмещения морального вреда потерпевшему А. Осужденного также лишили права управлять автотранспортными средствами на один год.

24 декабря Г.А. ехал на своем автомобиле по улице Куренкеева в западном направлении. Около пешеходного перехода образовался затор машин, и Г. решил объехать его по встречной полосе. В это время по переходу шел 77-летний А., на которого нарушитель ПДД и совершил наезд. К счастью, обошлось без серьезных травм и увечий, и если бы водитель остановился, вызвал скорую помощь и оплатил лечение пенсионера, договорившись с ним по-хорошему, никакого суда бы не было. Но Г.А., испугавшись и не оказав помощь пострадавшему пешеходу, скрылся в места наезда. А после, стараясь уйти от ответственности, заявил, что за рулем был не он, а его брат...

Суд признал Г.А. виновным, кроме нарушения ПДД, еще и в оставлении в опасности сбитого им пешехода и вынес указанное решение.


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URL: https://www.vb.kg/426137
Теги:
ДТП, суд, Бишкек, автомобили
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