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В Бишкеке мужчина взял автомобиль в рассрочку и продал ее

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мужчина взял автомобиль в рассрочку и продал ее. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 24 марта 2022 года в УВД обратился гражданин Ж.М. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени М., который 10 марта того же года, находясь на пересечении улиц Абая и Ахунбаева города Бишкека, где, войдя в доверие и обманным путём, под предлогом покупки в рассрочку, завладел автомашиной марки Mercedes Benz стоимостью 340 тысяч сом. После чего продал третьим лицам и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин Т.Н.,1978 года рождения. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца.

В рамках уголовного дела сотрудники милиции установили, что автомобиль был продан в южный регион страны. После чего был возвращен законному владельцу.


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URL: https://www.vb.kg/426140
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, автомобили
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