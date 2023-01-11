Следователю и оперативнику предъявлены обвинения по трем статьям УК КР

Сотрудники милиции, сфальсифицировавшие документы уголовного дела, привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры Иссык-Кульской области во время проверки выявили факты служебного подлога, совершенного должностными лицами ОВД Иссык-Кульского района при расследовании уголовного дела. Как выяснилось, они сфальсифицировали документы о нахождении вещественных доказательств.

По данному факту надзорным органом возбуждено два уголовных дела по статье 337 ч.2 ("Злоупотребление должностным положением"), статье 346 ч.1 ("Служебный подлог") и по статье 348 ("Халатность") Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. По результатам следствия предъявлены обвинения следователю ОВД Иссык-Кульского района Ш.А.Т. и бывшему оперуполномоченному ОВД Иссык-Кульского района А.Ы.А. Уголовные дела направлены в Иссык-Кульский районный суд для рассмотрения по существу.