ОсОО "Алтынкен" в целях сотрудничества ищет поставщиков по нижеследующим направлениям:

№ Наименование Объем Ед.изм. Срок приема документов 1 Дизельное топливо К-5; К-4 2 000 М³/год до 19 января 2023 г. 2 Цемент 50 000 тонна/год до 28 февраля 2023 г. 3 Медный купорос 180 тонна/год до 19 января 2023 г. 4 Анкер 30 000 штук/год до 19 января 2023 г. 5 Сетка мак 55 000 штук/год до 28 февраля 2023 г. 6 Известь 1800 тонна/год до 28 февраля 2023 г. 7 Арматура 900 тонна/год до 28 февраля 2023 г. 8 Каустическая сода 50 тонна/год до 28 февраля 2023 г. 9 Овощи и фрукты Согласно заявкам до 19 января 2023 г. 10 Продукты питания Согласно заявкам до 19 января 2023 г. 11 Мыло-моечные средства Согласно заявкам до 19 января 2023 г. 12 Мясная продукция Согласно заявкам до 19 января 2023 г.

Контактный телефон: +996 701 866 044, Мухаммед, altynken.isirov@gmail.com

Звонить по будням: 8:00-17:00 часов

До окончания срока подачи документов необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку на сотрудничество, а также все необходимые документы, включая - свидетельство о регистрации компании (патент, устав компании), разрешения, сертификаты и справку из УГНС и т.д.