Погода
$ 85.74 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

ОсОО "Алтынкен" в целях сотрудничества ищет поставщиков

341  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОсОО "Алтынкен" в целях сотрудничества ищет поставщиков по нижеследующим направлениям:

НаименованиеОбъемЕд.изм.Срок приема документов
1Дизельное топливо К-5; К-42 000М³/годдо 19 января 2023 г.
2Цемент50 000тонна/годдо 28 февраля 2023 г.
3Медный купорос180тонна/годдо 19 января 2023 г.
4Анкер30 000штук/годдо 19 января 2023 г.
5Сетка мак55 000штук/годдо 28 февраля 2023 г.
6Известь1800тонна/годдо 28 февраля 2023 г.
7Арматура900тонна/годдо 28 февраля 2023 г.
8Каустическая сода50тонна/годдо 28 февраля 2023 г.
9Овощи и фруктыСогласно заявкамдо 19 января 2023 г.
10Продукты питанияСогласно заявкамдо 19 января 2023 г.
11Мыло-моечные средстваСогласно заявкамдо 19 января 2023 г.
12Мясная продукцияСогласно заявкамдо 19 января 2023 г.

Контактный телефон: +996 701 866 044, Мухаммед, altynken.isirov@gmail.com

Звонить по будням: 8:00-17:00 часов

До окончания срока подачи документов необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку на сотрудничество, а также все необходимые документы, включая - свидетельство о регистрации компании (патент, устав компании), разрешения, сертификаты и справку из УГНС и т.д.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426153
Теги:
тендер, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  