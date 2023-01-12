ОсОО "Алтынкен" в целях сотрудничества ищет поставщиков по нижеследующим направлениям:
|№
|Наименование
|Объем
|Ед.изм.
|Срок приема документов
|1
|Дизельное топливо К-5; К-4
|2 000
|М³/год
|до 19 января 2023 г.
|2
|Цемент
|50 000
|тонна/год
|до 28 февраля 2023 г.
|3
|Медный купорос
|180
|тонна/год
|до 19 января 2023 г.
|4
|Анкер
|30 000
|штук/год
|до 19 января 2023 г.
|5
|Сетка мак
|55 000
|штук/год
|до 28 февраля 2023 г.
|6
|Известь
|1800
|тонна/год
|до 28 февраля 2023 г.
|7
|Арматура
|900
|тонна/год
|до 28 февраля 2023 г.
|8
|Каустическая сода
|50
|тонна/год
|до 28 февраля 2023 г.
|9
|Овощи и фрукты
|Согласно заявкам
|до 19 января 2023 г.
|10
|Продукты питания
|Согласно заявкам
|до 19 января 2023 г.
|11
|Мыло-моечные средства
|Согласно заявкам
|до 19 января 2023 г.
|12
|Мясная продукция
|Согласно заявкам
|до 19 января 2023 г.
Контактный телефон: +996 701 866 044, Мухаммед, altynken.isirov@gmail.com
Звонить по будням: 8:00-17:00 часов
До окончания срока подачи документов необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку на сотрудничество, а также все необходимые документы, включая - свидетельство о регистрации компании (патент, устав компании), разрешения, сертификаты и справку из УГНС и т.д.