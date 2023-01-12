Молодые кыргызстанцы могут поступить на бюджет в ГИТИС

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР совместно с Россотрудничеством в Кыргызстане объявляет набор в Российский институт театрального искусства - ГИТИС, факультет новых направлений сценических искусств на 2023/24 учебный год на бюджетной основе обучения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

По ее данным, желающие поступить в обязательном порядке должны зарегистрироваться на сайте до 2 февраля 2023 года. При заполнении анкеты, выбирая вуз, первым надо обязательно вписать ГИТИС (по всем вопросам регистрации обр. по адресу и контактам Россотрудничества РФ в КР).

Затем в течение марта и апреля месяцев 2023 года в Бишкеке пройдут вступительные туры, на которых педагогами ГИТИСа будут отобраны:

12 студентов (6 юношей и 6 девушек в возрасте от 17 до 21 года), владеющие кыргызским языком, по специализации "Артист драматического театра и кино "СаунДрама" (срок обучения 4 года, специалист).

Также для обучения в магистратуре будут отобраны молодые кыргызстанские режиссеры и художники:

3 студента по специализации "Режиссер драмы" (требуется диплом о высшем образовании, срок обучения 2 года).

3 студента по специализации "Художник-постановщик театра" (требуется диплом о высшем образовании, срок обучения 2 года).

Точные даты и места проведения вступительных туров будут объявлены на сайте Министерства культуры КР.

Полную информацию о ГИТИСе можете найти на сайте