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Молодые кыргызстанцы могут поступить на бюджет в ГИТИС

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР совместно с Россотрудничеством в Кыргызстане объявляет набор в Российский институт театрального искусства - ГИТИС, факультет новых направлений сценических искусств на 2023/24 учебный год на бюджетной основе обучения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

По ее данным, желающие поступить в обязательном порядке должны зарегистрироваться на сайте до 2 февраля 2023 года. При заполнении анкеты, выбирая вуз, первым надо обязательно вписать ГИТИС (по всем вопросам регистрации обр. по адресу и контактам Россотрудничества РФ в КР).

Затем в течение марта и апреля месяцев 2023 года в Бишкеке пройдут вступительные туры, на которых педагогами ГИТИСа будут отобраны:

12 студентов (6 юношей и 6 девушек в возрасте от 17 до 21 года), владеющие кыргызским языком, по специализации "Артист драматического театра и кино "СаунДрама" (срок обучения 4 года, специалист).

Также для обучения в магистратуре будут отобраны молодые кыргызстанские режиссеры и художники:

3 студента по специализации "Режиссер драмы" (требуется диплом о высшем образовании, срок обучения 2 года).

3 студента по специализации "Художник-постановщик театра" (требуется диплом о высшем образовании, срок обучения 2 года).

Точные даты и места проведения вступительных туров будут объявлены на сайте Министерства культуры КР.

Полную информацию о ГИТИСе можете найти на сайте


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URL: https://www.vb.kg/426155
Теги:
вуз, кино, театр, Москва, культура, Кыргызстан
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