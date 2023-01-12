В Караколе милиционеры доставили в приюты 25 бездомных граждан

В Караколе милиционеры выявляют и доставляют в приюты людей без определенного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

"Снег и мороз – самая неподходящая погода для жизни на улице. Особенно хорошо это понимают люди без крова, для которых холодное время года становится настоящим испытанием. Люди оказываются на улице по разным причинам. Кого-то выселили из дома родственники, кто-то потерял жилье из-за накопившихся долгов, часто виной всему становится пристрастие к алкоголю.

В подобных условиях сотрудники милиции областного центра проводят специальные рейды по выявлению и доставлению лиц, оставшихся на улице, в приюты, организованные мэрией Каракола. Организованные приюты для бездомных служит настоящим спасением, в них они могут укрыться от минусовых температур.

В период резкого похолодания температуры сотрудники милиции ОВД города Каракола на постоянной основе проводят патрулирование мест, где обычно находятся люди без определенного места жительства. Это рынки, автовокзалы, торговые центры и микрорайоны города.

Так, 11 января сотрудниками городской милиции были выявлены 13 человек, оставшиеся на улице. Отдельные лица от холода не могли даже сами передвигаться. Все они были доставлены в приюты, где милиционеры установили их личности, а врачи осмотрели их состояние здоровья.

В настоящий момент в приюте находятся около 25 лиц без определенного места жительства".