Молодой бизнесмен из КР начал экспортировать сухофрукты в Германию

Молодой кыргызстанский предприниматель начал экспортировать сухофрукты в Германию. Об этом на своей странице в соцсети сообщил один из учредителей кооператива Sun Planet Organic Бекназар Асанов.

По его данным, он объединил 2500 фермеров в кооператив и начал экспортировать орехи и сухофрукты на рынки СНГ, Европы и ОАЭ. Сегодня Sun Planet Organic - один из лучших отечественных экспортеров.

Представители указанного кооператива встретились с представителями одной из крупнейших немецких компаний Morganland.

Как отмечает Асанов, "компания, с которой они сотрудничают, является одной из крупнейших в Германии, ее годовой бюджет составляет сотни миллионов евро. Morganland закупает органические сухофрукты по всему миру и размещает на полках продовольственных рынков более 20 000 органических продуктов, в их числе и наши отечественные натуральные товары.