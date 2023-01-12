В Кыргызстане запускается горячая линия "114" по юридическим вопросам

Программа развития ООН и служба юридической помощи при Министерстве юстиции запускает горячую линию "114". Об этом сообщает пресс-служба международной организации в КР.

По ее данным, с 2020 года в рамках инициативы "Луч света" Минюст запустил процесс создания специально отведенной бесплатной горячей линии для оказания юридической помощи всем группам населения.

Основная цель call-центра Службы юридической помощи при МЮ КР – прием заявок об оказании гарантированной государством юридической помощи, их обработка, оперативное рассмотрение и, в случае необходимости, перенаправление в другие уполномоченные органы, а также проведение последующего мониторинга по результатам рассмотрения указанных заявок.

Важным преимуществом нового короткого номера 114 является то, что теперь звонки в call-центр будут бесплатны не только для абонентов "Кыргызтелекома", но и с мобильных телефонов. Граждане могут свободно звонить на короткий номер 114.