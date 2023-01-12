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В России планируют повысить призывной возраст

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Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв. Об этом "Парламентской газете" сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадает под новые требования, - пояснил Андрей Картаполов. - А после - привести эти данные в соответствие с военным заданием".

На первых порах призывать будут "по смешанному типу" - то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, займет от одного года до трех лет.


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URL: https://www.vb.kg/426171
Теги:
Россия, армия
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