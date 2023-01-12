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"Кролика" отправили проверять печи жителей Казахстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области с помощью "кролика" решили объяснить жителям правила пожарной безопасности, пишет издание Tengrinews.kz.

По его данным, сотрудник ведомства в костюме кролика побывал в гостях у жителей и рассказал, как опасно не устранять нарушения правил пожарной безопасности. В ведомстве назвали эту акцию "экстренно-креативными мерами".

"Пушистого друга в сопровождении спасателей жители встретили с удивлением, но впустили в дома и показали, в каком состоянии их печи. Кому-то после визита необычного гостя придется заменить предтопочный лист, почистить дымоход и устранить трещины, ведь как отказать символу года, который пришел по традиции в дома с добром и заботой", - говорится в сообщении.

Специалисты службы надеются на то, что после акции в семьях изменится отношение к соблюдению правил пожарной безопасности и сводки несчастных случаев перестанут приходить так часто.

"Конечно же, не все зависит только от символа года, людям важно самим проявлять бдительность, ведь ответственность лежит только на их плечах", - говорится в сообщении издания.


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URL: https://www.vb.kg/426173
Теги:
Казахстан, проверки, животные
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