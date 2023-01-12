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ГКНБ задержан гражданин КР, участвовавший в боевых действиях на Украине

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ Кыргызской Республики в рамках соответствующих мероприятий был установлен гражданин Кыргызской Республики К.у.А., принимавший участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что К.у.А., являясь гражданином Кыргызской Республики, перебрался на территорию Украины, где в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях.

11 января 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела по факту участия гражданина КР в вооруженном конфликте на территории иностранного государства К.у.А. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению других причастных лиц.

ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает об уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства".


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URL: https://www.vb.kg/426177
Теги:
ГКНБ, задержание, Украина, Кыргызстан
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