ГКНБ задержан гражданин КР, участвовавший в боевых действиях на Украине

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках соответствующих мероприятий был установлен гражданин Кыргызской Республики К.у.А., принимавший участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что К.у.А., являясь гражданином Кыргызской Республики, перебрался на территорию Украины, где в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях.

11 января 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела по факту участия гражданина КР в вооруженном конфликте на территории иностранного государства К.у.А. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению других причастных лиц.

ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает об уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства".