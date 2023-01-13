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В Бишкеке снесли незаконную постройку гостиницы

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В Бишкеке снесена незаконная постройка, границы которой вышли за линию тротуара по улице Элебаева №60. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Снос осуществлён в рамках реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счёт грантовых средств Правительства КНР.

Обследование проводилось представителями управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек, специалистами ГУ "Бишкекглавархитектура", БФ ГУ "Кадастр", департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек.

По результатам работы управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек совместно с спецподразделением муниципального предприятия "Тазалык" освобождена площадь в 47 квадратных метров".


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URL: https://www.vb.kg/426179
Теги:
незаконные постройки, Бишкек
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