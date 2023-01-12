Кракен обнаружили в России, а это тревожный сигнал для Кыргызстана

По данным Роспотребнадзора, в России обнаружили субвариант омикрон-штамма коронавируса кракен. Первый случай заражения зафиксировали в Пензенской области. А это, как отмечают наши врачи-эпидемиологи, тревожный сигнал для Кыргызстана. Наши эпидемиологи считают, что вскоре, через недели две-три, незваный гость может объявиться и у нас. Для вирусов, как известно, границ не существует.

Есть уже данные, что кракен быстро распространяется и более заразный. Но, слава Богу, не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее других вариантов вируса. Как установлено, заболевшей оказалась 32-летняя жительница Пензы. Женщина работает в администрации промышленного предприятия. Последние два месяца гражданка не выезжала за пределы области, к ней также никто не приезжал. Пациентка заболела 27 декабря и обратилась к участковому врачу со стандартными признаками ОРВИ. При этом заболевание протекало в легкой форме. В течение недели жительница выздоровела, 2 января ей закрыли больничный лист. Но взятые пробы подтвердили наличие подварианта омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, который под названием кракен сегодня наиболее распространен в мире.

Специалисты Роспотребнадзора не исключают, что заражение могло произойти в общественных местах при контакте с больными. Женщина не была привита от коронавируса. Между тем, предварительные исследования показали положительный результат от вакцины Люди, которые сделали прививку, имеют более низкие шансы заразиться, и вакцинация определенно полезна для того, чтобы не болеть тяжело. Особенно это актуально для людей старших возрастов.

"Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов. На сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса", - отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщается, кракен выявили в октябре 2022 года. Это рекомбинант сублиний омикрона BA.2. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего он считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания.

Пока кракен выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к всплескам смертности.