Погода
$ 85.87 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

В Чолпон-Ате милиционеры организовали горячий чай для коммунальщиков

110  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Участковые уполномоченные милиции и инспектора по делам детей ОВД Иссык-Кульского района решили выразить благодарность работникам коммунальных служб, которые, несмотря на сильный мороз, выходят облагораживать улицы города Чолпон-Ата. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

"Ни что так не придает сил в процессе работы, как горячий чай и сладости. Поэтому, решили в знак благодарности раздать горячий чай со сладостями работникам коммунальных служб. Ведь, мы сами не понаслышке знаем, как трудно работать на улице, в эти холодные дни", - цитирует милиционеров УВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426183
Теги:
Иссык-Кульская область, Добро, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  