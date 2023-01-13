В Чолпон-Ате милиционеры организовали горячий чай для коммунальщиков

Участковые уполномоченные милиции и инспектора по делам детей ОВД Иссык-Кульского района решили выразить благодарность работникам коммунальных служб, которые, несмотря на сильный мороз, выходят облагораживать улицы города Чолпон-Ата. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

"Ни что так не придает сил в процессе работы, как горячий чай и сладости. Поэтому, решили в знак благодарности раздать горячий чай со сладостями работникам коммунальных служб. Ведь, мы сами не понаслышке знаем, как трудно работать на улице, в эти холодные дни", - цитирует милиционеров УВД.