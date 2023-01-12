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Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с кончиной Муртазы Рахимова

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- Бермет Таалайбекова
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Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями главе Республики Башкортостан Российской Федерации Радию Хабирову в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля, первого президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о кончине Муртазы Губайдулловича Рахимова. Муртаза Рахимов, являясь одним из авторитетных глав регионов Российской Федерации, внес огромный вклад в развитие и процветание Республики Башкортостан. Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты и прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким Муртазы Губайдулловича", - говорится в телеграмме главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/426186
Теги:
президент, Россия, Садыр Жапаров
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