Уголовное дело в отношении Аскара Акаева прекращено

Уголовное дело в отношении бывшего президента Аскара Акаева прекращено. Об этом редакции vb.kg сообщили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного органа, дело прекращено за истечением срока давности.

"Акаеву было предъявлено обвинение в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор в 2003 году", - сообщили в ГП КР.

Напомним, в августе 20211 года бывший президент Аскар Акаев впервые после долгого отсутствия прибыл в Кыргызстан. Сразу по прилете в ГКНБ он дал показания по делу о Кумторе.

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