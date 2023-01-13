Погода
$ 85.87 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю из Бишкека получить двухлетний долг

159  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Двухлетний долг в размере 584 тысяч сомов выплатило муниципальное предприятие бизнесмену из Бишкека при содействии института Бизнес-омбудсмена. Об этом сообщает пресс-служба Бизнес-омбудсмена.

"С 2020 года муниципальное предприятие Бишкека не выплачивало предпринимателю долг по финансовым обязательствам в рамках договоров в совокупном размере 584 тысяч сомов. Все аргументы и просьбы представителей компании просто игнорировались. После двухлетней безуспешной борьбы и попыток добиться выплаты по задолженности самостоятельно, наконец, в ноябре 2022 года предприниматель подал жалобу в институт Бизнес-омбудсмена с просьбой помочь в решении проблемы. Сотрудники секретариата Бизнес-омбудсмена приступили к расследованию и направили ряд писем руководству муниципального предприятия, а также провели переговоры с ответственными сотрудниками муниципального предприятия, кураторами предприятия и самим представителем бизнеса.

По итогам успешных переговоров в декабре 2022 года была достигнута договоренность о полной выплате перед бизнесменом, и уже в январе 2023 года предприниматель проинформировал представителей института Бизнес-омбудсмена, что 31 декабря 2022 года муниципальное предприятие погасило имеющуюся задолженность в размере 584 тысячи сомов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426202
Теги:
долг, Бишкек, Кыргызстан, бизнес-омбудсмен
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  