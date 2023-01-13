Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю из Бишкека получить двухлетний долг

Двухлетний долг в размере 584 тысяч сомов выплатило муниципальное предприятие бизнесмену из Бишкека при содействии института Бизнес-омбудсмена. Об этом сообщает пресс-служба Бизнес-омбудсмена.

"С 2020 года муниципальное предприятие Бишкека не выплачивало предпринимателю долг по финансовым обязательствам в рамках договоров в совокупном размере 584 тысяч сомов. Все аргументы и просьбы представителей компании просто игнорировались. После двухлетней безуспешной борьбы и попыток добиться выплаты по задолженности самостоятельно, наконец, в ноябре 2022 года предприниматель подал жалобу в институт Бизнес-омбудсмена с просьбой помочь в решении проблемы. Сотрудники секретариата Бизнес-омбудсмена приступили к расследованию и направили ряд писем руководству муниципального предприятия, а также провели переговоры с ответственными сотрудниками муниципального предприятия, кураторами предприятия и самим представителем бизнеса.

По итогам успешных переговоров в декабре 2022 года была достигнута договоренность о полной выплате перед бизнесменом, и уже в январе 2023 года предприниматель проинформировал представителей института Бизнес-омбудсмена, что 31 декабря 2022 года муниципальное предприятие погасило имеющуюся задолженность в размере 584 тысячи сомов".