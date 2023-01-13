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При получении взятки задержаны сотрудники Араванского филиала ГУ "Кадастр"

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- Бакыт Басарбек
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Главным управлением ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ошу и Ошской области 10 января 2023 года в Араванском районе Ошской области с поличным при получении части требуемых денежных средств в сумме 30 тысяч сомов были задержаны сотрудники Араванского филиала ГУ "Кадастр" А.Р. и М.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, сотрудники Араванского филиала ГУ "Кадастр" в нарушение Закона "О регулировании земельно-правовых отношений" за оформление и регистрацию документов о земельной амнистии вымогали денежные средства в размере 450 тысяч сомов.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других причастных лиц".


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URL: https://www.vb.kg/426207
Теги:
Араванский район, задержание, земельный участок, ГКНБ
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