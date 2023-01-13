MEGA стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает активное развитие сети по всему Кыргызстану. Проведённые в декабре 2022 года работы позволили улучшить сигнал, увеличить скорость мобильного интернета и повысить качество голосовой связи в шести областях республики.

Существенному росту пропускной способности сети 4G способствовала модернизация базовых станций, проведённая в городах Базар-Коргон, Баткен, Бишкек, Майлуу-Суу, Ноокат, Ош, Узген, а также сёлах:

Бужум, Кара-Бак, Сухана Баткенской области; Бек-Абад, Жаны-Дыйкан, Коминтерн, Сафаровка, Таштак, Тюрк-Абад Джалал-Абадской области; Оргочор Иссык-Кульской области; Жаны-Арык, Интернационал, Какыр-Пилтан, Кара-Кульджа, Кара-Таш, Сары-Булак, Тээке Ошской области; Байтик, Беловодское, Бирдик, Жаны-Алыш, Ивановка, Каинды, Калмак-Ашуу, Кызыл-Байрак, Нижневосточное, Озерное, Панфиловское, Романовка, Степное, Тар-Суу, Торт-Куль, Шабдан Чуйской области.

За счёт модернизации базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Базар-Коргон, Бишкек, Кант, Кызыл-Кия, Майлуу-Суу, Ноокат, Ош, Токмок, а также сёлах:

Кара-Кыштак, Рават, Самаркандык, Сухана, Тажиккыштак, Таян, Халмион, Чек Баткенской области; Дукур, Жаны-Абад, Коминтерн, Сафаровка, Сафедбулан, Таштак, Тюрк-Абад, Чек Джалал-Абадской области; Зеленый Гай, Иссык-Кель, Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области; Большевик, Дароот-Коргон, Жаны-Арык, Кыргыз-Ата, Найман, Тээке Ошской области; Ынтымак Таласской области; Беловодское, Бирдик, Жаны-Турмуш, Жаны-Чек, Ивановка, Котовское, Кош-Кашат, Сайлык Чуйской области.

Вместе с тем, модернизированы базовые станции 2G в городах Базар-Коргон, Бишкек, Майлуу-Суу, Ош, Раззаков, Токмок, а также сёлах:

Булак-Башы, Жаны-Айыл, Сухана Баткенской области; Дукур, Жаны-Абад, Коминтерн, Сузак, Тюрк-Абад, Чек Джалал-Абадской области; Сары-Телегей Иссык-Кульской области; Большевик, Жаны-Арык, Мады, Тээке Ошской области; Бирдик, Жаны-Турмуш, Жаны-Чек, Ивановка, Кош-Кашат, Сайлык Чуйской области.

Новые базовые станции стандарта 4G появились в сёлах:

Калача, Коргон, Сары-Талаа, Тескей, Чуянчы, Ынтымак Баткенской области; Каркыра, Сан-Таш, Сары-Телегей Иссык-Кульской области; Большевик, Кенеш, Пор Ошской области.

Введены в эксплуатацию базовые станции стандарта 3G в сёлах Каркыра, Сан-Таш, Сары-Телегей Иссык-Кульской области.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

Также абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населённых пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

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