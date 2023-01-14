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Как идеально очистить лобовое стекло изнутри

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Для безопасного управления автомобилем и хорошего обзора лобовое стекло должно быть чистым.

С внешней стороной проблем обычно не возникает: стеклоомывающая жидкость и дворники без проблем справляются с загрязнениями.

А вот очистить внутреннюю сторону ветрового стекла значительно сложнее: стеклоочистителей нет, а использовать "химию" опасно.

Игнорировать проблему ни в коем случае нельзя: из–за пыли на стекле образуется пленка, которая ухудшает обзор.

Ситуация заметно усложняется, если водитель привык курить прямо в салоне транспортного средства.

Какие средства нельзя использовать.

Не используйте нашатырный спирт. Его пары будут представлять опасность для людей, находящихся в салоне машины.

По этой же причине нельзя применять уксусный раствор.

Использование мыльной воды тоже нельзя назвать хорошим способом очистить стекло.

Выход из ситуации.

Применение средства для мытья стекол (обычно оно используется для возвращения чистоты окнам и зеркалам) - отличный вариант.

Достаточно распылить немного этой жидкости - и стеклянная поверхность будет вновь чистой.

Убирать средство нужно не салфеткой из микрофибры, а бумажным полотенцем или газетной бумагой. Тогда разводов не останется.


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URL: https://www.vb.kg/426212
Теги:
автомобили
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