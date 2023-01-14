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В доме и гараже у Байдена нашли секретные документы

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- Бакыт Стамов
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В личном кабинете Джо Байдена в аналитическом Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне и в его доме в городе Уилмингтон, штат Делавэр, обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда Байден занимал пост вице президента в администрации Барака Обамы (2009-2017 годы). Министерство юстиции начало проверку на предмет нарушения закона о президентских архивах: он предписывает передавать все документы - и секретные, и несекретные - в Национальный архив после смены администрации США. Об этом сообщает "Медуза".

В аналитическом центре в Вашингтоне документы были найдены еще в начале ноября 2022 года, но до января 2023-го об этом публично не сообщалось. Помощники Байдена обнаружили секретные бумаги, когда проверяли документы перед переездом центра из одного помещения в другое. В их числе оказались не менее 10 секретных документов, в которых содержались данные разведки и материалы брифингов, касающиеся других стран, включая Украину, Иран и Великобританию.

11 января стало известно об обнаружении секретных бумаг в доме президента США в Уилмингтоне. Об их содержании ничего не сообщается. Белый дом распространил заявление от имени советника президента Ричарда Собера, в котором говорится, что документы хранились в кладовой в гараже дома и в соседнем с ней помещении - среди других личных и официальных бумаг. Помощники Байдена также осмотрели еще один его дом в Делавэре, но там ничего обнаружено не было.

Юристы президента уверяют, что о секретных документах немедленно уведомили министерство юстиции США. В заявлении Ричарда Собера говорится, что помощники Байдена "полностью сотрудничают" с Национальным архивом и Минюстом.

Как сообщает CNN, на брифинге 12 января журналисты спросили Байдена, как он относится к тому, что секретные документы хранились в гараже "рядом с его "Корветом"". Байден ответил: "Мой "Корвет" стоит в запертом гараже, OK? Так что они не лежали просто на улице". Ранее Байден говорил, что "был удивлен", когда узнал, что в его офисе в аналитическом центре нашли секретные документы. Он отмечал, что ему неизвестно содержание этих бумаг и что он очень серьезно относится к хранению секретной информации.

По результатам проверки, которую назначил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, в отношении Байдена может быть начато расследование, как это ранее произошло с бывшим президентом Дональдом Трампом. После своей отставки в начале 2021 года Трамп забрал с собой большое количество документов, отказавшись передать их в Национальный архив. Минюст и Национальный архив 20 месяцев добивались возвращения этих бумаг, пока ведомство не получило ордер на обыск резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В результате обыска, который прошел 8 августа, сотрудники ФБР изъяли 11 ящиков секретных документов. В отношении Трампа ведется расследование, связанное с возможным нарушением закона о шпионаже.

Республиканцы прямо сравнивают дело против Трампа с проверкой, которую Минюст начал после обнаружения секретных документов у Байдена. "Какая разница между тем, что сделал президент Трамп, и тем, что сделал президент Байден? Мы хотим точно знать, какие документы забрали оба президента и будут ли к Байдену относиться не так, как к Трампу", - заявил председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти, в свою очередь, усомнился в том, что документы были найдены лишь сейчас и немедленно переданы в архив. "Правда? Они нашлись спустя столько лет?" - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/426219
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