СП КР выявила финансовые нарушения в ГП "КТЖ", мэрии Бишкека и Минтрансе

СП КР выявила финансовые нарушения в ГП "Кыргыз темир жолу", мэрии Бишкека (проект "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек") и Министерстве транспорта и коммуникаций КР (проекты "Строительство альтернативной дороги Север-Юг Фаза 2, участок Арал-Казарман" и "Реконструкция альтернативной дороги Север-Юг Фаза 3, км-159-км183" в Группах реализации Проектов Азиатского Банка развития и Исламского Банка Развития). Об этом сообщает пресс-служба СП КР.

13 января 2023 года состоялось очередное заседание Совета Счетной палаты КР. В работе заседания приняли участие члены Совета Счетной палаты, сотрудники Аппарата, а также представители проаудированных объектов.

В ходе заседания были рассмотрены отчеты об аудите соответствия деятельности ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" за 2021 год, эффективности использования кредитных и грантовых средств проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек" за период с 2013 по 2021 год, соответствия реализации Проектов "Строительство альтернативной дороги Север-Юг Фаза 2, участок Арал-Казарман" и "Реконструкция альтернативной дороги Север-Юг Фаза 3, км-159-км183" в Группах реализации Проектов Азиатского Банка развития и Исламского Банка Развития Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики за 2021 год.

По результатам проведенного аудита в ГП "НК "Кыргыз темир жолу" установлены следующие финансовые нарушения и недостатки при расходовании средств составили 1 227 609,4 тыс.сомов, в том числе:

- необоснованные выплаты заработной платы – 2 180,4 тыс.сомов;

- необоснованное списание командировочных расходов – 154,1 тыс.сомов;

- завышение объемов строительно-монтажных работ – 420,8 тыс.сомов;

- сокрытая по учету дебиторская задолженность – 1 165 154,9 тыс.сомов, в период аудита из них восстановлены по учету– 1 105 453,0 тыс.сомов;

- завышенная по учету кредиторская задолженность – 59 497,5 тыс.сомов, из них восстановлены по учету– 59 308,7 тыс.сомов;

Дополнительно начисленные доходы бюджета – 148 309,5 тыс. сомов, в том числе:

- нарушения налогового законодательства – 5 742,2 тыс.сомов;

- арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет – 86,5 тыс. сомов;

- 50% отчислений в республиканский бюджет – 142 480,8 тыс. сомов.

Резервы и потери бюджета – 2 339 730,4 тыс. сомов.

Нерационально использованные средства – 781 934,1 тыс.сомов, в том числе:

- средства, израсходованные на определенные мероприятия, без достижения планируемых целей – 308 119,4 тыс.сомов;

- процедурные нарушения при осуществлении государственных закупок – 473 814,7 тыс.сомов.

Аудит использования кредитных и грантовых средств Проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек" также установил различные нарушения. Неэффективное выполнение условий контракта и несвоевременное исполнение обязательств, ненадлежащая подготовка документов на земельные участки (нового полигона, территории рекультивации) столичной мэрией и ее структурными подразделениями, привели к неэффективному использованию средств Проекта в общей сумме 1 533 574,27 евро. Потери доходов муниципальных предприятий из-за выплат комиссий за не освоение кредитных средств - 251 919,83 евро. Из-за открытия без необходимости валютного счета и проведения конвертации валюты допущены дополнительные расходы, связанные с курсовой разницей - 295,7 тыс. сомов.

По результатам аудита соответствия реализации Проектов "Строительство альтернативной дороги Север-Юг Фаза 2, участок Арал-Казарман" и "Реконструкция альтернативной дороги Север-Юг Фаза 3, км-159-км183" в Группах реализации Проектов Азиатского Банка развития и Исламского Банка Развития Министерства транспорта и коммуникаций КР выявлены финансовые нарушения на сумму 52 594,9 долларов США. По Проекту "Строительство альтернативной дороги Север-Юг Фаза 2, участок Арал-Казарман" установлено завышение объемов работ со стороны подрядчика China Road and Bridge Corporation на 52 594,9 долларов США.

Кроме того, аудитом установлена сумма экономии кредитных средств по проекту Фазы 2 в результате сокращения объемов работ в сумме 530,0 тыс. долларов, которая была направлена на проектирование трех эстакадных мостов и 2-х галерей по Фазе 1, что является нарушением условий льготного кредитного соглашения.

По итогам заседания были приняты постановления, объектам аудита будут направлены предписания и рекомендации Счетной палаты. Материалы аудитов также будут направлены в соответствующие государственные органы.