Избил до смерти. Задержан член ОПГ Кадыр Досонов по кличке Дженго

Задержан член ОПГ Кадыр Досонов по кличке Дженго, подозреваемый в избиении до смерти молодого парня в Оше. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, в ночь с 12 на 13 января на улице Курманджан Датка в Оше рядом с банком обнаружили тело А. Н., 1993 года рождения, которого группа неизвестных лиц забила до смерти.

Кроме этого, в эту же ночь в больницу доставили еще одного мужчину - Н. М., 1995 года рождения, с ножевыми ранениями и в тяжелом состоянии.

Как установлено, подозреваемые скрылись с места происшествия на двух автомобилях белого цвета марки Toyota Camry.

Данный факт зарегистрирован в УВД города Оша по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 122 ("Убийство") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками южного отдела ГУУР МВД КР совместно с оперативниками УВД города Оша установлены личности данной преступной группы, все они были объявлены в розыск.

В результате принятых мер автотранспорт марки Toyota Camry обнаружен и водворен на специализированную стоянку. Кроме того, оперативниками задержан организатор этого особо тяжкого преступления - житель Кара-Суйского района Ошской области Кадыр Досонов, известный в криминальной среде под кличкой Дженго, а также объявлены в розыск трое его подельников: Раимберди уулу Акылбек, 1995 г.р., житель Ошской области, Коргонбай уулу Эламан, 1995 г.р., житель Оша, и Шакир уулу Курсантбек, 1998 г.р. житель г.Оша.

В настоящее время проводятся комплексные оперативно-розыскные и следственные мероприятия по задержанию лиц, причастных к этому особо тяжкому преступлению. При наличии сведений о лицах, подозреваемых в совершении данного преступления, просим вас связаться с управлением

внутренних дел города Оша по телефону: 03222-4-82-82".