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НИУ КЭУ становится частью глобального голоса высшего образования

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Ректор Кыргызско экономического научно-исследовательского университета имени Мусы Рыскулбекова (НИУ КЭУ) Алмаз Токтобекович Кадыралиев первым из Кыргызстана стал членом Международной ассоциации президентов университетов(IAUP).

В данную ассоциацию входят ректоры, президенты и вице-президенты университетов из более чем 70 стран. Основанная в 1965 году, ассоциация стремится укреплять международное образование. Миссия IAUP включает в себя продвижение мира и международного взаимопонимания через образование. Ассоциация является уникальной международной платформой, в рамках которой происходит обмен профессиональным опытом.

Ассоциация активно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и является соучредителем Комиссии ООН по образованию в области разоружения, разрешению конфликтов и мира. А также является ведущей организацией, помогающей Организации Объединенных Наций в запуске ее программы "Академическое влияние".

Международная ассоциация президентов университетов также является партнером Qatar Foundation в организации Всемирного инновационного саммита, проводимого ежегодно осенью. IAUP является глобальным голосом высшего образования.


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URL: https://www.vb.kg/426224
Теги:
вуз, Бишкек, экономика
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