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Кыргызстан и Таджикистан описали 63% от общей протяженности границы

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Сегодня, 14 января, согласно взаимной договоренности состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президенты обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Было отмечено, что за прошедшие три десятилетия страны на основе дружбы и добрососедства развивали межгосударственное взаимодействие в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Лидеры стран подчеркнули положительный опыт сотрудничества на площадках многосторонних структур, оказания взаимной поддержки в рамках ООН и других региональных организаций.

Кроме того, стороны отметили, что дальнейшее развитие кыргызско-таджикских отношений способствует поддержанию мира и стабильности в Центральной Азии.

В ходе разговора главы государств обозначили наметившийся в последнее время прогресс на двусторонних переговорах, позволивший выполнить проектное описание линии прохождения госграницы около 625 км, что составляет 63% от общей протяженности.

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули необходимость решения всех имеющихся вопросов исключительно политико-дипломатическими путями и высказались за активизацию переговорного процесса в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы".


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URL: https://www.vb.kg/426229
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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